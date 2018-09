Bredase drugsbaron die tienerzoon kwijtraakte bij wraakmoord moet de cel in

BREDA - De rechtbank in Breda heeft drugsbaron John G. (59) veroordeeld tot vier jaar. Zijn zoon Sander (37) moet drie jaar zitten.

De misdaadorganisatie rond de Bredase vader en zoon hield zich volgens de rechtbank bezig met wietteelt, drugslabs, drugshandel en witwassen. Ze werden vrijgesproken van de import van 400 kilo cocaïne. De rechtbank hield rekening met de moord op Danny en de grote terugkerende media-aandacht, het lang lopende rechercheonderzoek en dat betekent dat de straffen lager uitvielen.

Vader en zoon waren allebei in de zaal aanwezig, net als één van de in totaal negen verdachten.

Moord op Danny

De familie is vooral bekend geworden nadat een groep mannen bij hen thuis, aan de Rijnauwenstraat in Breda, de woonwagen doorzeefde met machinegeweren. Daarbij werd John zijn jongste zoon Danny (12) dodelijk geraakt door de kogels. Vermoedelijk was dat een wraakactie voor het kwijtraken van een partij van 400 kilo coke kort daarvoor.

Coketransport ging de mist in

Tijdens het proces vertelde het OM dat de fatale gebeurtenissen draaiden om een verloren lading cocaïne. De rechtbank neemt dat ook aan.

John G. was in 2010 betrokken bij dat coketransport, dat begin juni uit Afrika naar Europa kwam. Samen met een zestal anderen had hij het georganiseerd en vermoedelijk ook gefinancierd. Na het lossen in de haven van Antwerpen verdwenen de drugs van de aardbodem. John probeerde er achter te komen wie het spul had, merkte de politie toen over de telefoontaps.

De rechtbank heeft gelezen in het politiedossier dat G. na de diefstal van de coke aansprakelijk werd gesteld. Hij moest 'miljoenen euro's' betalen als een soort schadevergoeding. Maar dat hij die coke ook echt had, is onvoldoende bewezen verklaard. Daarom volgde vrijspraak.

Camera's en afluisterapparatuur

Al in 2006 kwam de politie John G. op het spoor. Hij werd in verband gebracht met amfetaminehandel, cokehandel en de import van grondstoffen voor drugslabs.

De recherche verstopte afluisterapparatuur in zijn Mercedes en verborg observatiecamera's in de buurt. Een van de verborgen camera's legde de fatale schietpartij vast in 2010.

Drugs en miljoenen cash

Volgens de rechtbank is het bewezen dat vader en zoon in de synthetische drugs zaten, zoals uit afgeluisterde gesprekken blijkt en de boekhouding die ze bijhielden. John was de 'onbetwiste leidinggevende', zei de rechtbank.

Sander zat ook 'op grote schaal' in de wietproductie en wiethandel, volgens de rechtbank. Zo organiseerde hij alles voor een grote kwekerij aan de Simon de Cockstraat in Tilburg waar zeker 8000 hennepplanten stonden en eentje in Limburg.

Bovendien was er ook voldoende bewijs dat ze miljoenen euro's misdaadgeld wit wasten. De politie vond ook veel cash bij ze thuis. John G. had zes miljoen euro. Op hun woonwagenkamp in Breda lagen ook dik twee miljoen Zwitserse Franken.

Andere verdachten

Er waren meer mensen die samenwerkten met John en Sander. Vooral mensen uit Breda en omgeving en twee Belgische broers. De meesten werden vrijgesproken, eentje kreeg een taakstraf.

Bredanaar Ton E. gaf toe dat hij met de wietkwekerijen te maken had. Hij had ook een zwaar machinegeweer in bezit. E. kreeg 342 dagen cel, die hij al heeft uitgezeten en ook een taakstraf van 240 uur.

John en Sander G. zijn nog niet van politie en justitie af. Het OM heeft aangekondigd dat er een 'ontnemingsvordering' in aantocht is. Dat betekent dat misdaadgeld wordt afgepakt.