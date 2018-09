Binnen zwemmen in een buitenbad, vanaf vanavond kan het in de Melanen in Halsteren

HALSTEREN - Badgasten van zwembad de Melanen in Halsteren kunnen vanaf dinsdagavond binnen zwemmen in... het buitenbad. Over het zwembad is deze week een enorme overkapping geplaatst die de kou de komende herfst en winter buiten moeten houden. De opblaasbare tent is nodig, omdat zwembad de Schelp in Bergen op Zoom nog altijd dicht is vanwege problemen met de constructie.

De opblaasbare tent die over het wedstrijdbad is geplaatst, is 33 meter bij 34 meter groot en 9 meter hoog. "De overkapping is speciaal voor ons op maat gemaakt en volgens het bedrijf dat de blaashal heeft geplaatst uniek voor zwembaden", vertelt manager Walter van Krieken. Een dergelijke overkapping wordt vaak gebruikt voor hockeyvelden en tennisbanen in de winter.



Tot en met april binnenbad

De gemeente Bergen op Zoom heeft de overkapping gekocht. Tot 20 april volgend jaar zorgt het gevaarte ervoor dat het buitenbad een binnenbad is. Van Krieken: "Als op 20 april het buitenseizoen weer begint, gaat de overkapping weg. De gemeente kan die in de winter dan gaan gebruiken voor bijvoorbeeld tennisbanen."

Aan de plaatsing van de blaashal gingen wekenlange voorbereidingen vooraf. "Er moest een fundering gemaakt worden, groenvoorzieningen en duikplanken moesten weggehaald worden en er waren bevestigingspunten in de grond nodig. Maandag was de tent binnen enkele uren opgezet", aldus de tevreden manager. "Dinsdagmiddag wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van het zwembad."



Dinsdagavond komen de eerste verenigingen al een duik nemen in het tijdelijke binnenbad. Volgende week gaat het bad voor de 'gewone' badgasten open. Volgens Van Krieken hoeven badgasten niet bang te zijn dat ze in de zwemhal omver geblazen worden. "Grote ventilatoren zorgen dat er een constante druk is in de blaashal. Daar merk je weinig van. Zwemmers hebben ook geen last van herrie."





De Schelp nog dicht

Zwembad de Schelp in Bergen op Zoom werd in maart direct gesloten toen roestige bouten ontdekt in de constructie werden ontdekt. Zwemverenigingen die dakloos dreigden te raken, kunnen sinds april terecht in Halsteren. Daar worden ook de zwemlessen voor kinderen gegeven.

De herstelwerkzaamheden aan de Schelp moeten nog beginnen en worden gecombineerd met ander onderhoud aan het zwembad. Momenteel loopt voor de werkzaamheden een aanbestedingsprocedure. Nog zeker tot de zomer van volgend jaar is het zwembad gesloten.