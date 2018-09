Klein gevlekt hangbuikzwijntje gevonden in Mierlo, wie oh wie is de eigenaar?

MIERLO - Hij (of zij?) is klein en dik voor zijn (of haar?) leeftijd. Maar we hebben het dan ook over een hangbuikzwijntje. Een gevlekt exemplaar nog wel. Het knorrende dier werd dinsdagmorgen gevonden op de Sang in Mierlo. Of het knorde van plezier is de vraag: het dier werd eenzaam en alleen aangetroffen. De politie wil graag in contact komen met de eigenaar.

Voorbijgangers zagen het varkentje ter hoogte van de Sang. Ze namen contact op met de politie en die heeft op haar beurt de dierenambulance ingeschakeld. Deze instantie zal zich over de vondeling ontfermen.

Meer informatie? Bel de politie

De politie heeft nu de volgende vragen: wie kent of herkent dit hangbuikzwijntje? Wie weet wie de eigenaar is? Mensen die meer informatie hebben, mogen bellen met het landelijk politienummer (0900-8844).