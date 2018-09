Brabantse kinderen zijn meer gaan bewegen en gezonder gaan eten, blijkt uit onderzoek

BREDA - Brabantse kinderen zijn steeds gezonder. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor van de GGD West-Brabant. Ten opzichte van negen jaar geleden zijn de Brabantse kids meer gaan bewegen en gezonder gaan eten.

De GGD West-Brabant deed onderzoek naar de leefstijl en gezondheid van West-Brabantse kinderen tot elf jaar. Zesduizend ouders vulden een vragenlijst in. Niet alleen zijn kinderen meer gaan bewegen en gezonder gaan eten, ouders zijn zich ook meer bewust van de gezondheid van hun koters.

Zo zijn de Brabantse vaders en moeder zich meer bewust van de schadelijke effecten van roken en alcohol. Er wordt bijvoorbeeld minder vaak in het bijzijn van kinderen in huis gerookt.

Iedere dag ontbijten

Maar liefst 98 procent van alle Brabantse kleintjes ontbijt iedere dag. Kinderen eten bovendien vaker groente en fruit. 92 procent van de kinderen van hoogopgeleide ouders eet minimaal vijf dagen per week groente en fruit. Bij laagopgeleide ouders is dat 80 procent.

Naast de gezondheid van kinderen werd dinsdag nog een onderzoek gepresenteerd. Daaruit blijkt dat in Zundert en Rucphen de meeste Brabanders wonen die zichzelf niet gezond vinden. In de gemeente Sint-Oedenrode is het percentage Brabanders dat zich ongezond voelt het laagst.