Houdoe bloed, zweet en tranen: Zundertse Bloemencorsowagens gesloopt

ZUNDERT - Het is al even vastgeklonken aan Corso Zundert als de dahlia’s aan de prachtige creaties: het slopen van de wagens na de optocht van zondag. Maanden van bloed, zweet en tranen verdwijnen langzaam maar zeker in de grijpgrage klauwen van de vele kraanwagens en uiteindelijk in de afvalcontainer.

Maandag konden liefhebbers nog één keer komen kijken naar de bloemenpraal bij de traditionele tentoonstelling. In vol ornaat, natuurlijk.

Dat is een dag later wel anders. Onder meer de Boschereaans, de creatie van buurtschap Stuivezand, wordt volledig omver gesleurd.

"Nu is het wel klaar", zegt een van de wagenbouwers die aan het slopen is. Hij wil na de drukke periode wel graag even rust, maar is overduidelijk besmet met het corsovirus: "Over twee weken dan wil ik eigenlijk wel weer naar de tent gaan."

Een andere sloper noemt het een mooi moment: "Lekker opnieuw beginnen, straks weer een ontwerp op papier zetten." Tranen zijn er niet bij het afbreken van de wagens: "Het altijd een dubbel gevoel, maar het hoort erbij", zegt een nuchtere wagenbouwer.

