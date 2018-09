Brand bij afvalverwerker Renewi in Moerdijk geblust

MOERDIJK - Bij afvalverwerker Renewi aan de Middenweg in Moerdijk heeft dinsdagmiddag brand gewoed in een container met afgewerkte oliefilters. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Het vuur brak rond twaalf uur uit. De brandweer rukte met meerdere blusvoertuigen uit om de brand te bestrijden.

Nablussen

Rond halfeen was het vuur onder controle. De brandweer is nog bezig met nablussen. De oorzaak van de brand is niet bekend.