Het bestaat: De Nederlandse kampioenschappen spullen verkopen op de markt

OSS - Een blikopener, vlekkenzeep, een groentesnijder, textiellijm, paardenbalsem of een handysealer. Als je de markt in Oss woensdag bezocht kon je je nauwelijks voorstellen hoe je het altijd zónder deze produkten hebt kunnen doen. Want de verkopers ervan waren in vorm. Behalve hun spullen verkopen, spanden ze zich extra in om dat op een zo opvallend mogelijke manier te doen. Ze deden dan ook mee aan het voorronde van het NK Standwerken voor marktkooplui.

Om acht uur in de ochtend verzamelen de deelnemers zich al bij de caravan van de gemeente Oss, waar de loting was voor de plek waar zij op de markt mochten staan. Daarna was het vlug de stand inrichten. Een standwerker moet zich aan strenge verkoopregels houden. Zo mag hij/zij maar één artikel aanprijzen en verkopen. Veel ruimte krijgt de standwerker daar niet voor: de plek is maximaal 10 m2 om marktbezoekers verleiden tot een aankoop.

Koffievlek, vetvlek, ketchupvlek...

Lydia de Ruit uit Capelle aan de IJssel steelt al snel de show met haar vlekkenzeep. In een sappig Rotterdams accent vertelt ze haar toehoorders dat haar zeep echt élke vloek verwijdert, waarna ze op driedubbele snelheid alle soorten vlekken opsomt die je maar kan verzinnen.

Tussendoor neemt ze een slok uit een jeneverfles, waarvan ze bezweert dat die gevuld is met leidingwater.

NK standwerken

En zo heeft iedere standwerker zijn eigen stijl en eigen publiek. Het standwerkersconcours in Oss is onderdeel van het jaarlijkse clubkampioenschap voor standwerkers. Wethouder Thijs van Kessel maakt vanmiddag om 15.00 uur de winnaar bekend in de werkplaats Stadshart in de Peperstraat.

De finale van het NK standwerken is op 28 september in Alphen aan de Rijn.