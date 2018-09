Schizofrene man steekt vrouw en medewerker met mes in Jumbo: tbs met dwangverpleging

DEN BOSCH - De 41-jarige man die vorig jaar een vrouw en medewerker neerstak in een Jumbo-supermarkt in Eindhoven heeft tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. De rechtbank in Den Bosch oordeelde dinsdag dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is.

De man is onderzocht door een psychiater en een psycholoog. Uit hun rapporten blijkt dat er sprake is van schizofrenie bij de man. De man krijgt daarom geen celstraf, maar wordt wel gedwongen opgenomen. De rechtbank oordeelde dat dit vanwege veiligheidsrisico’s noodzakelijk is.

De man moet ook een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Het gaat om een bedrag van in totaal ruim 53.000 euro.

De Eindhovenaar kwam op 11 november de Jumbo aan de Boschdijk binnen en greep een winkelende vrouw van achteren vast. Hij sneed in haar keel met een mes en stak haar verschillende keren in haar zij en bovenbeen. Een medewerker van de supermarkt die op het geschreeuw afkwam en de dader probeerde te overmeesteren, werd in zijn rug gestoken.