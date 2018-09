Advocaat Weski van directeur Van Wanrooy Transport: "Hij is al publiekelijk afgebrand"

OOSTERHOUT - Advocaat Inez Weski vindt de manier waarop Justitie omgaat met haar cliënt, directeur Paul van Wanrooy van Van Wanrooy Transport in Oosterhout, onbegrijpelijk. "Het Openbaar Ministerie bracht allerlei persoonlijke gegevens over hem naar buiten. Maar ondertussen zit hij in beperking, dus ik kan niets over de zaak zeggen."

Van Wanrooy zit vast in verband met een grote drugsvondst van 3500 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. Verder melden media in Colombia dat hij om tafel zou hebben gezeten met leden van de beruchte drugsbende Clan del Golfo.

Persoonsverwisseling

"Stel je voor dat er sprake is van persoonsverwisseling? Dan kan ik daar niets over zeggen. Ik kan geen verweer voeren. Want mijn cliënt zit in beperking", zegt Weski.

"Het is ongelofelijk dat het Openbaar Ministerie die vrijheid neemt. Ondertussen ontstaat er door het nieuws vanuit Colombia een bepaald beeld van mijn cliënt dat zich nestelt in het geheugen van iedereen die dat leest. Wat nu als dit verkeerd begrepen geruchten zijn? En ik ben machteloos, want ik kan er niets over zeggen."

Voorgeleid

Maar het Openbaar Ministerie (OM) zegt dat zij de naam van Van Wanrooy nooit hebben bevestigd: "Wij doen nooit mededelingen over namen. Dat gaat in deze zaak niet anders", zegt Jeichien de Graaf van het Landelijk Parket.

Volgens De Graaf worden de verdachten volgende week voorgeleid voor de raadkamer in Rotterdam. Als het aan het OM ligt, blijven ze langer vastzitten.

Het bedrijf werd al eerder gelinkt aan drugssmokkel. In 2011 werd de directeur ook al aangehouden na een drugsvangst in de Rotterdamse haven. Ook toen ging het om drugs in een lading fruit.