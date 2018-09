Fietsende jongeman ontsnapt aan de dood in Tilburg, wegpiraat scheurt door rood [VIDEO]

TILBURG - Een fietsende jongeman in Tilburg had dinsdag rond het middaguur een wel hele grote engel op zijn schouder. Op videobeelden is te zien hoe hij maar net op tijd in de remmen knijpt om een mogelijk dodelijke aanrijding met een door rood licht scheurende auto te voorkomen.

De beelden zijn afkomstig uit een dashcam van een auto die van de Voltstraat de Broekhovenseweg wil opdraaien. De fietser wil hetzelfde doen en moet eerst al inhouden voor een kleine zwarte auto die door rood rijdt. Als de jongeman opnieuw op de pedalen trapt, komt er een bijna identieke auto voorbijvliegen.

Te zien is hoe de fietser een gefrustreerd gebaar maakt naar de wegpiraat, alvorens hij zonder kleerscheuren zijn weg kan vervolgen.