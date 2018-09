Politie jaagt op voortvluchtige inbreker in Steenbergen

STEENBERGEN - De politie heeft dinsdag de jacht ingezet op een voortvluchtige inbreker. De crimineel werd samen met een handlanger op heterdaad betrapt bij een kraak in Steenbergen.

Een van de verdachten, een 49-jarige man uit Roosendaal, is al in de kraag gevat. Dat gebeurde na een kennismaking met politiehond Bodhi, die onlangs in Dongen ook al toehapte toen een inbreker zich verstopte in een container.

LEES OOK: Inbreker verstopt zich in container, maar politiehond Bodhi vindt hem toch

Naar de andere inbreker wordt nog gezocht. Op een tweet van wijkagent Jan Valckx is te zien hoe een politiehelikopter boven een maïsveld hangt aan de Franseweg.