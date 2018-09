Veelbesproken Steven Bergwijn haakt af bij Jong Oranje, aanvaller met liesblessure terug naar PSV

EINDHOVEN - Ronald Koeman selecteerde Steven Bergwijn niet omdat hij dan van waarde kon zijn voor Jong Oranje. De aanvaller van PSV zal echter niet spelen in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Jong Schotland en Jong Engeland. Bergwijn is met een liesblessure vertrokken bij de nationale ploeg.

Bondscoach Erwin van de Looi mocht Bergwijn meenemen van Koeman. Als Jong Oranje geen belangrijke wedstrijden op het programma had staan, was de PSV-aanvaller opgeroepen voor het grote Oranje. Veel heeft Van de Looi niet gehad aan het cadeautje van Koeman, met een blessure is Bergwijn op dinsdag per direct teruggekeerd naar PSV.

Doelman Van Osch

Van de Looi roept geen vervanger op voor Bergwijn. Jong Oranje reist daardoor met twintig spelers af naar Norwich. Jong PSV-goalie Yanick van Osch zit daar wel bij. De keeper is alsnog opgeroepen na de afmelding van Joël Drommel. De doelman van FC Twente heeft ervoor gekozen om na de eerste trainingssessie terug te keren naar FC Twente, met die ploeg speelt hij zaterdag in de Keuken Kampioen Divisie een wedstrijd tegen TOP Oss.

Jong Oranje speelt donderdag tegen Jong Engeland, dinsdag volgt de wedstrijd tegen Jong Schotland.