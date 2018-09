Hello! Ni hao! Brabant trekt groeiend aantal buitenlandse toeristen

OISTERWIJK - Brabant heeft in toeristisch opzicht een prima eerste halfjaar van 2018 achter de rug. Vooral buitenlandse toeristen wisten onze provincie te vinden: 7,7 procent meer dan het jaar ervoor. Ook bleven ze vaker een nachtje slapen, een stijging van 6,3 procent. Dat blijkt uit CBS-cijfers, die dinsdag bekend werden gemaakt door VisitBrabant.

In totaal steeg het aantal gasten in logeeradressen in Brabant in de eerste zes maanden van 2018 met 3,3 procent, vergeleken met dezelfde periode in 2017. Het aantal overnachtingen groeiden met 1,6 procent.

Brabantse hotels trokken zelfs 9,3 procent meer buitenlandse toeristen. In totaal sliepen er 437.000 hotelgasten uit het buitenland op Brabantse bodem, samen goed voor 730.000 overnachtingen. Ook de binnenlandse markt groeide, met 7,2 procent naar 716.000 gasten die samen 1 miljoen keer bleven slapen.

Vakantieparken minder druk

Opvallend is wel de daling in het aantal overnachtingen en gasten (-4,1 procent) in vakantieparken. Brabant heeft van oudsher een groot aanbod van vakantieparken.

"We zien ook dat een deel van de parken investeringen nodig heeft en zich minder op toerisme richt”, stelt Heleen Huisjes, directeur van VisitBrabant. Nieuwe vakantieparken zoals het Safari Resort Beekse Bergen en het Loonsche Land van de Efteling doen het daarentegen prima. "Die parken zijn erg in trek en zeer geschikt voor het aantrekken van meer buitenlands bezoek.”