Beschieting huis in Budel houdt mogelijk verband met autobrand Leende

Bij het huis in Leende was een brand, in Budel een schietpartij.

LEENDE - De schietpartij in de nacht van zondag op maandag op een huis aan de Fabrieksstraat in Budel staat mogelijk niet op zichzelf. Er lijkt een verband te zijn met een autobrand een nacht eerder in Leende.

De auto stond geparkeerd voor het huis van de eigenaresse aan de Strijperstraat. Ook de voorgevel van het huis van de bejaarde vrouw raakte beschadigd. De vrouw is de (schoon)moeder van het echtpaar in Budel, dat een dag later werd opgeschrikt door een schietpartij.

De vrouw uit Leende hoorde zaterdagnacht twee harde klappen. Toen ze beneden kwam, zag ze dat haar auto in brand stond. De brand is vermoedelijk aangestoken. Hoewel dus ook haar huis schade opliep, bleef de vrouw ongedeerd.

'Te toevallig'

Een dag later hoorde ze van de schietpartij bij haar dochter in Budel. De vrouw zegt geen idee te hebben wat de achtergrond is van de beide incidenten. Maar ze vindt het wel te toevallig om te denken dat er geen verband zou zijn. Haar dochter en haar man hebben een bedrijf in hondenvoer. Dat bedrijf is gevestigd achter haar huis in Leende.

"Ik ben vreselijk geschrokken", zegt de oude vrouw, die verder geen commentaar wil geven. "Ik ben gestopt om me af te vragen wat erachter zit, want ik heb werkelijk geen idee. Ik heb gelukkig vannacht goed geslapen."

De politie houdt ook rekening met een verband en onderzoekt de zaak.