Snelle uitschakeling voor Jelle Klaasen, Benito van de Pas en Mario Robbe op Player Championship

BARNSLEY - Zonder Michael van Gerwen is de kans op Brabants succes op een Players Championship een stuk kleiner. Dat bleek dinsdag in Barnsley. Van Gerwen deed niet mee aan Player Championship 17. Jelle Klaasen, Benito van de Pas en Mario Robben wel maar speelden bij elkaar slechts vier wedstrijden.

Klaasen was de enige darter die de eerste ronde wist te overleven. Hij won zijn eerste wedstrijd van landgenoot Jimmy Hendriks: 6-4. In de tweede ronde was Ryan Joyce de tegenstander van Klaasen. De Engelsman had weinig moeite met de huidige nummer negentien van de wereld, Klaasen werd met 6-2 verslagen.

Eerste ronde

Voor Van de Pas en Robbe was de eerste ronde meteen het eindstation. Van de Pas, op de wereldranglijst inmiddels gezakt naar plaats 23, kwam er niet aan te pas tegen Ian White. De Engelsman won met 6-1.

Robbe stond in de eerste ronde tegenover Martin Schindler. De 22-jarige Duitser verloor in het weekend nog met 6-0 van Michael van Gerwen tijdens de German Darts Championship. Op het Players Championship stond tegen Robbe dezelfde eindstand op het scorebord, alleen dit keer in het voordeel van Schindler.

Barnsley en Maastricht

Voor de Brabantse darters is het een volle week met wedstrijden. Woensdag staat Players Championship 18 op het programma, ook in Barnsley. Donderdag krijgen Klaasen, Van de Pas en Robbe de kans om zich via de kwalificaties te plaatsen voor de Dutch Darts Championship in Maastricht, dat op vrijdag van start gaat. Michael van Gerwen doet wel mee in Limburg, hij hoeft zich niet te kwalificeren.