Jongen (13) met xtc en cocaïne op zak aangehouden in Oss

OSS - De politie in Oss heeft maandag een 13-jarige jongen op een snorfiets aangehouden omdat ze hem wel erg jong vonden voor zo'n vervoermiddel. Het was een onaangename verrassing toen ze ontdekten dat hij cocaïne en xtc bij zich had.

De jonge bestuurder reed op de Spoorlaan in Oss toen de politie hem aanhield. Ze onderzochten hem en vonden snowseals met daarin cocaïne. Snowseals zijn een soort envelopjes van papier waarin cocaïne (of een ander poeder) wordt verpakt zodat het niet vet of vochtig kan worden. Letterlijk vertaald, betekent het ‘sneeuw zegel’. Ze worden ook wel kabouterpost of sealtjes genoemd.

Verhoor met advocaat

De jongen had ook xtc op zak. De Osse politie heeft de jongen aangehouden en meegenomen naar het bureau. De ouders zijn ingelicht en het voorval is gemeld bij Veilig Thuis.