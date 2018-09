Verkeersles met Virtual Reality: 'Als je wordt overreden, ga je gelukkig niet dood'

TILBURG - Steeds vaker raken basisschoolkinderen betrokken bij verkeersongevallen. Verkeerslessen zijn dus belangrijk. Op basisschool De Stappen in Tilburg oefenen ze met Virtual Reality brillen. De kinderen zijn razend enthousiast.

De scholieren van groep 7 zien op hun schermpje een spel met bekende kruispunten in Tilburg, waar ze veilig moeten oversteken. Situaties in de binnenstad en woonwijken waar de kinderen wonen, zijn in een virtuele wereld nagemaakt.

Veilig oefenen

In het spel staat veilig oversteken voorop, vertelt Jeske (10): "Je fietst of loopt door de stad en dan moet je proberen het level te halen. Je moet bijvoorbeeld bij een stoplicht oversteken alleen dan doet het stoplicht het niet. Dan moet je alsnog proberen over te steken daar."

De klas is razend enthousiast. Toch zijn de kinderen nog altijd liever buiten. Kars (10) is gek op fietsen maar toch heel blij om met het spel te kunnen oefenen: "Als er in het spel een auto aankomt, wordt je overreden maar dan ga je niet dood. Dat is wel fijn."

Tekst gaat door onder video

Dat is ook de reden waarom de school is begonnen met het gebruiken van de VR-brillen, legt directeur Maarten Verberne uit: "Ze kunnen wel op straat gaan, maar ik denk dat het belangrijk is als ze de situaties van te voren hebben geleerd en ze de lessen toe kunnen passen."

Jeske en Kars hebben in ieder geval al veel geleerd. "Eerst stak ik gewoon over zonder te kijken Nu doe ik dat niet want er kan zomaar een auto om de hoek aankomen", vertelt Jeske. "Als een auto geparkeerd staat, let ik nu beter op dat iemand misschien een deur opengooit", vult Kars aan.

Landelijk voorbeeld

Het spel WegWijsVR is gemaakt door Veilig Verkeer Nederland en Interpolis. Het heeft als doel het aantal verkeersongevallen te laten dalen. De proef was op 11 scholen in Nederland met 600 deelnemers. Basisschool de Stapper was een van de drie Tilburgse scholen die daar aan meedeed.

Sinds maandag is het spel voor iedereen te downloaden en te gebruiken. Ook zonder VR-bril kan geoefend worden met een app op de tablet. Iedereen die de app downloadt, krijgt de Tilburgse verkeerssituaties te zien.