Circusachtige show in het theater van de Efteling met 'hoofdrol' voor Brabanders [VIDEO]

Het theater van de Efteling is veranderd in een soort piste. (Foto: Linda Koppejan)

KAATSHEUVEL - Acrobatiek en mime. Daar gaat het om in Caro, de nieuwe theatervoorstelling van de Efteling. Twee Brabanders hebben een groot aandeel in de show: één voor en één achter de schermen.

Na maanden keihard werken aan geluid, licht, decor en muziek zijn nu de try-outs in volle gang. "Een spannende periode maar de reacties zijn heel goed, heel positief", vertelt componist René Merkelbach.

Muziek

Vernieuwend is dat er niet wordt gesproken in de voorstelling. Het verhaal wordt verteld door muziek, gecomponeerd door de Tilburger Merkelbach. "Er zit veel meer muziek in deze voorstelling dan in de musicals van de afgelopen jaren. En we hebben hier een combinatie gemaakt van nieuwe muziek en bestaande Efteling muziek."





Dan die andere Brabander. Want voor de tweede keer staat Ton Peeters uit Waalre in het Efteling Theater. Na musical 'de Kleine Zeemeermin' speelt hij nu één van de hoofdrollen in déze show. "De Efteling is een icoon in Nederland maar ook daarbuiten. Dat ze aandurven om zo'n show te maken is heel erg mooi", vindt Peeters.





Première

Er wordt in gedanst en gezongen maar er zit ook veel acrobatiek in. Het theater is veranderd van een toneelpodium in een soort piste. "Het is een mix tussen musical en circus", vertelt Ton Peeters.



De 'opening night' van familieshow Caro is op vijftien september. Klik hier voor meer info.