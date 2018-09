Survivallen met Corry Konings, deelnemer Expeditie Robinson: 'Ik heb ze een poepie laten ruiken'

MADE - Expeditie Robinson is al jaren een succesvol televisieprogramma waarbij deelnemers moeten overleven op een onbewoond eiland. Donderdag start het nieuwe seizoen met deelnemers van alle leeftijden. Zoals onze Corry Konings, met haar 66 jaar is ze de oudste.

Ze moest wel even goed over de deelname aan het survivalprogramma nadenken maar uiteindelijk besloot ze toch mee te doen. Drie maanden voor de start van de expeditie werd er fanatiek getraind door de deelnemers. Ze volgden onder meer een cursus survivallen en leerden hoe je een vuur maakt en bamboe knoopt.

Nuttig maken

"Ik wilde mezelf graag nuttig maken. Niet vanaf een bankje toekijken maar dingen doen. De andere kandidaten dachten volgens mij, 'dat zal niet veel zijn', maar ik heb ze toch een poepie laten ruiken.''

Fysiek in goede conditie zijn, is natuurlijk belangrijk maar Expeditie Robinson is veel meer dan dat. Juist mentaal moet je ook sterk zijn. Je hebt te maken met een hoop andere kandidaten die complotten kunnen smeden. Corry: "Iedereen wil overleven en denkt aan zichzelf. Ik ben gewoon gebleven wie ik ben, maar ik ben niet altijd die lieve vrouw hoor. Ik kan best uit mijn slof schieten en dan zeg ik gewoon wat ik vind."

Vanaf donderdag zijn de overlevingstechnieken van Corry Konings te bewonderen. Om 20.30 op RTL 5 start de eerste aflevering van een nieuw seizoen Expeditie Robinson. Behalve Corry Konings doen er nog twintig andere kandidaten mee zoals Steven Brunswijk, beter bekend als de Braboneger.