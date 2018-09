Oranjeleeuwinnen moeten na nederlaag in Noorwegen via play-offs vechten voor WK-ticket

Daniëlle van de Donk in de mangel bij twee Noorse speelsters (foto: VI Images).

OSLO - Met Kika van Es, Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen in de basis heeft Nederland met 2-1 verloren van Noorwegen. Een gelijkspel was al goed genoeg geweest voor een ticket voor het WK van 2019. Door de nederlaag moeten de Oranjeleeuwinnen als één van de beste vier nummers twee via de play-offs proberen alsnog kwalificatie voor het WK af te dwingen.

In de eerste zeven kwalificatieduels voor het WK kreeg Oranje geen enkele tegentreffer. Dat er in Noorwegen na zes minuten al twee doelpunten voor de thuisploeg op het scorebord stonden, was dan ook een grote teleurstelling.





Het bleef uiteindelijk bij die twee tegentreffers. De Nederlandse ploeg wist in het restant van de wedstrijd zelf slechts eenmaal te scoren. Door de nederlaag is het WK in Frankrijk ineens heel ver weg.

Wissels

Bondscoach Sarina Wiegman haalde Groenen en Van de Donk in de tweede helft naar de kant. Het waren aanvallende wissels. Zonder het gewenste effect. Ondanks de extra aanvallers in de ploeg en de steun van 145 Nederlandse fans in Oslo kwam Oranje niet meer tot scoren.

Play-offs

De ploeg van Wiegman weet over drie dagen welk land de tegenstander is in de play-offs. Vier ploegen strijden om slechts één ticket. Als Nederland de eerste dubbele ontmoeting wint, wacht daarna nog een dubbele ontmoeting. De uiteindelijke winnaar plaatst zich voor het WK.

Van de Ven

Mocht dat niet lukken, dan blijft Kirsten van de Ven uit Heesch voorlopig de WK-topscorer van Oranje. De voormalig speelster, die ook in het stadion was bij de wedstrijd tegen Noorwegen, scoorde vier jaar geleden twee keer op het enige WK waar de Oranje vrouwen actief zijn geweest.