Vijf dagen in hongerstaking uit liefde voor de dieren

BOXTEL - Duizenden varkens heeft hij voorbij zien komen. Waarop hij een rigoureus besluit nam. Sinds maandag is dierenactivist Remko Ehrhardt (40) uit Cuijk in hongerstaking. Uit liefde voor de dieren.

En meer specifiek uit liefde voor de varkens voor wie vleesproducent Vion in Boxtel de laatste halte is. Remco, veganist pur sang, zit sinds gisteren voor de poort van het Boxtelse bedrijf en heeft sindsdien niets meer gegeten. En wil dit tot en met zaterdagochtend 11.00 uur volhouden.

"Waar het mij om gaat is dat deze dieren als producten worden gezien. Daar wil ik verandering in brengen. Tot nu toe gaat het goed, hoewel ik wel een beetje trek heb. Maar dat schijnt bij de tweede dag te horen. Als het goed is heb ik daar morgen (woensdag) minder last van omdat je lichaam er dan aan gewend is."

Goed initiatief, maar...

Twee voorbijgangers hebben hun twijfels over het effect van Remko's actie. "Ik vind het een goed initiatief, maar ik denk niet dat hij er veel mee bereikt." Iemand anders: "Als hij daar vrolijk van wordt, moet hij dit zeker doen. Maar ik zal er niet minder vlees door eten."

Internationale vleesproducent

Vion is een internationale vleesproducent met productielocaties in Nederland en Duitsland en kantoren in 13 landen. Het hoofdkantoor in Boxtel heeft laten weten het goed te vinden dat Remko voor hun deur bivakkeert, "dat is zijn goed recht". Ook zegt Vion open te staan voor een gesprek.

En Remko? Remko heeft zijn tweede dag er bijna opzitten. Gaat hij het volhouden? "Ja hoor, makkelijk. Ik moet wel. Voor de dieren."