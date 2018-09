Eigenaar eenzame auto in Den Bosch haalt eindelijk auto op

DEN BOSCH - De auto die al ruim een week lang eenzaam in het Capucijnenlaantje in Den Bosch stond, is opgehaald door de eigenaar. Bouwvakkers verbaasden zich omdat in heel de straat alle klinkers al weggehaald zijn en het zand afgegraven is vanwege werkzaamheden aan het riool. De bestuurder van de zwarte Lancia was de enige die de bordjes had gemist en zijn auto gewoon op de parkeerplaats had gezet.

Wellicht heeft de eigenaar een brief van de gemeente over het hoofd gezien en geniet hij of zij nietsvermoedend van een welverdiende vakantie. Het leverde hoe dan ook een bijzonder plaatje op. De zwarte bolide op een klein eilandje van klinkers. Voor de stratenmakers werd het inmiddels een doorn in het oog. Gelukkig is de auto inmiddels opgehaald, zonder dat zij daar aanpassingen voor hoefden te doen. Hij kon over de stoep wegrijden.





'Gestolen of boetes'

Een week geleden begonnen de werkzaamheden. “We konden er aardig omheen werken tot nu toe. We zijn nu bezig aan het laatste stukje werk dus hij zal wel weg moeten binnenkort”, vertelde één van de werknemers van het bouwbedrijf.

Onder de werklui werd al dagen gespeculeerd over de herkomst van de auto. "Misschien is hij wel gestolen of staan er heel veel boetes op."

Als de eigenaar niet was komen opdagen, zou de gemeente worden ingeschakeld. "Hij kan nu nog net wegrijden over de stoep", deed de stratenmaker een oproep aan de eigenaar om zijn wagen te komen halen.