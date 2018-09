Speelsters van DIA Meisjes Academie balen van verlies Oranjeleeuwinnen: 'Maar het komt wel goed'

TETERINGEN - Het was toch wel een grote teleurstelling. Net als de Oranjeleeuwinnen in Oslo baalden de speelsters van de DIA Meisjes Academie uit Teteringen enorm van de 2-1 nederlaag tegen Noorwegen. Het Nederlands vrouwenelftal moet nu via de play-offs kwalificatie voor het WK zien af te dwingen.

Ze druppelen één voor één binnen, de meiden van DIA uit Teteringen. De tv in de kantine staat al aan en de meiden zijn klaar voor het duel van de Oranjeleeuwinnen tegen Noorwegen. Bij winst of gelijkspel gaat het Nederlands vrouwenelftal volgend jaar zomer naar het WK in Frankrijk.

Spannend

De speelsters van de DIA Meisjes Academie hebben er vertrouwen in bij binnenkomst. En dat is niet zo gek, want Oranje is koploper in de poule met maar liefst 21 goals voor en nul doelpunten tegen.

"Het is spannend", zegt een speelster. "Maar ze moeten wel winnen, ze staan ook eerste op de FIFA wereldranking."

Niet scherp

Tot ieders verbazing staat Nederland binnen tien minuten met 2-0 achter. "Er ging van alles mis in de verdediging", is de conclusie van de een. "Ze begonnen niet scherp", zegt de ander.

De tekst gaat verder onder de tweets.













Er is echter nog het volste vertrouwen in het Nederlands vrouwenelftal. "Miedema gaat nog wel drie keer scoren", zo is de boodschap. Maar de spits van Oranje maakt helaas maar één goal, Nederland verliest met 2-1 en moet play-offs gaan spelen om nog een ticket voor het WK in Frankrijk te bemachtigen.

Slechte nieuws

Het laatste fluitsignaal hebben de speelsters van DIA overigens niet eens meegemaakt. Sterker nog, van de hele tweede helft hebben ze niets mee gekregen. Ze moesten gewoon trainen, het gaat er serieus aan toe op de Meisjesacademie van DIA. "Hier lopen de internationals van later", zegt Yuri van Brummelen, de grote animator achter het meisjesvoetbal bij DIA. "Er zitten er een aantal bij die daar zeker kans op maken."

Tijdens de training werd er wel naar de tussenstand gevraagd, maar trainer Ad bracht pas aan het einde van de training het slechte nieuws. "Balen", zegt één van de meiden. "Maar het komt wel goed."