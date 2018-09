Wederom brand bij afvalverwerker Baetsen op Ekkersrijt

EINDHOVEN - Er is dinsdagavond een brand uitgebroken bij afvalverwerkingsbedrijf Baetsen op bedrijvenpark Ekkersrijt in Eindhoven. En dat is niet voor de eerste keer.

De brandweer was met drie wagens ter plaatse. Er is nog niets bekend over de oorzaak van de brand. De brand was binnen een uur geblust.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat de brandweer moest uitrukken voor een melding bij Baetsen. Op 4 augustus was er nog een grote fik. In 2017 moest de brandweer er in augustus en oktober aan te pas komen.

In totaal is er bij de afvalverwerker sinds augustus 2016 al zeven keer brand geweest.

