Truckers willen meer beveiligde parkeerplaatsen tegen overlast en onveiligheid

VEGHEL - 'Er moeten langs de belangrijkste wegen in Nederland snel meer beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs komen.' Drie werkgeversorganisaties in de transportsector uitten woensdag deze nadrukkelijke wens tijdens een werkbezoek van politici aan Oost-Brabant.

Op het gemeentehuis van Veghel riepen de werkgevers de politici op om de vaart te houden in het maken van extra voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs.

Toeganspoort tot Europa

Nederland is volgens de transporteurs één van de belangrijke logistieke toegangspoorten tot Europa én een grote exporteur van goederen. Dat gaat voor een groot gedeelte over de weg. Daarbij hoort dat vrachtauto’s regelmatig stilstaan op parkeerplaatsen, zodat chauffeurs hun verplichte rust kunnen nemen.

Maar er zijn volgens de bedrijven te weinig vrachtautoparkeerplaatsen langs de belangrijkste wegen in Nederland, waardoor trucks vaak foutgeparkeerd staan, bijvoorbeeld op vluchtstroken langs snelwegen, op bedrijventerreinen of in woonwijken. Dit veroorzaakt overlast en onveiligheid: van verkeersonveilige situaties tot ladingdiefstal en rondzwervend afval.

500 plaatsen

De al bestaande vrachtautoparkeerplaatsen staan 's nachts vol. De transportbedrijven schatten dat er in Nederland behoefte is aan zo’n 500 extra plaatsen. Nu hebben chauffeurs steeds meer moeite om een geschikte parkeerplek te vinden. Tegelijkertijd moeten ze zich houden aan de rij- en rusttijdenwet én moeten de truckers minstens eens in de twee weken de 45 uur rust nemen. Sinds kort mag dat niet meer in de cabine van een vrachtauto.

Naast de extra plaatsen roepen de werkgevers in de transportsector ook om een betere informatievoorziening over beschikbare parkeerplaatsen, wat moet bijdragen aan betere benutting van die plekken. Bovendien moet er meer worden samengewerkt in het controleren van de veiligheid en overlast. De transportbedrijven hebben last van criminaliteit zoals diefstal van lading, drugssmokkel, mensensmokkel, heling en het illegaal dumpen van afval. Dat gebeurt nu veel op onbeveiligde parkeerplaatsen langs snelwegen en op bedrijventerreinen.