Gevel appartementencomplex Den Bosch dreigt in te storten: bewoners geëvacueerd

DEN BOSCH - Een betonen drager van een appartementencomplex aan de Boschmeersingel in Den Bosch is dinsdagavond naar beneden gevallen. Hierdoor is het gebouw niet meer veilig en moesten de bewoners worden geëvacueerd.

Nadat de balk naar beneden kwam, ontstond er volgens omstanders een scheur in de muur. Het gebouw boven fietsenwinkel C. van Doremaele is niet meer veilig, dus bewoners moesten hun huis uit.

De weg is afgezet met linten. De brandweer kan niets doen aan de stabiliteit van het gebouw. Er moet een speciaal bedrijf komen om de muur te stutten. Het is niet duidelijk wanneer de bewoners hun huis weer in kunnen.