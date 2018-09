24-jarige jongen gegijzeld in auto in Breda

BREDA - Rond tien uur dinsdagavond heeft de politie een auto aangehouden op de Julianalaan in Breda. Drie personen die in auto zaten worden ervan verdacht een jongen van 24 te hebben gegijzeld.

De politie was met veel auto's ter plaatse. Alle drie de mannen zijn gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau. De auto is weggesleept door een berger. De politie verricht onderzoek in de auto en in het naastgelegen Van Sonsbeeckpark.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.