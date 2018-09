Leven slachtoffer scooterongeluk Savoiepad Eindhoven 'nooit meer hetzelfde'

EINDHOVEN - Het leven van de man van 19 jaar die half augustus op zijn scooter in Eindhoven werd aangereden door een andere scooterrijder, zal nooit meer hetzelfde zijn. Het zwaargewonde slachtoffer werd volgens de politie voor dood achtergelaten door de scooterrijder die na het ongeluk doorreed. Hij liep meerdere breuken op in zijn gezicht. Met één oog ziet hij nog maar veertig procent. En hij is zijn volledige reuk en smaak kwijt.

Dit maakt de politie bekend in video waarin een dringend beroep wordt gedaan op jongeren die vaak rondhangen in het park in de Achtse Barrier. Daar op het Savoiepad werd het slachtoffer op woensdagavond 15 augustus aangereden. In het park hangen volgens de politie vaak jongeren rond. En de politie is ervan overtuigd dat zij meer weten.

Ook denkt de politie dat de jongens die ze zoeken in verband met het ongeluk vaak in het park te vinden zijn. “Laat ze er niet mee wegkomen”, roept ze op.

Aanhouding

Op 19 augustus maakte de politie bekend dat ze een man van 20 jaar had opgepakt voor het ongeluk. Met deze aanhouding was het verhaal volgens de politie echter nog niet af. Ze laat weten nog altijd op zoek te zijn naar de dader. Ook zit het slachtoffer volgens de politie nog met heel veel vragen.

Behalve de man van 19 raakte bij het ongeluk ook een meisje van 15 jaar gewond. Zij zat achterop de scooter bij de man. De doorrijder was op pad met een andere scooterrijder. Ook naar deze bestuurder is de politie nog altijd op zoek.