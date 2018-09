Paraplu mee: alweer kans op plensbuien met onweer en hagel

EINDHOVEN - Het wordt woensdagmiddag weer schuilen of binnen blijven op veel plekken in Brabant. Er komen flinke buien aan met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Plensregens kunnen regionaal leiden tot extra drukte op de weg en zeer plaatselijk wateroverlast veroorzaken.

In de ochtend is het aanvankelijk droog en wisselend bewolkt. Koud wordt het niet: het wordt zo’n 25 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend warm aan.

Avond

Woensdagavond komen er ook nog stevige regen- en onweersbuien voor. Daarbij kan vooral in het oosten van Brabant nog veel neerslag vallen.