Na jaren strijd heeft Henk gewonnen van de gemeente: er komt openheid over de WOZ-waarde

WAALWIJK - Het kostte aardig wat doorzettingsvermogen, maar Henk van Zelst streed voor rechtvaardigheid. Hij vond dat er meer openheid moest komen over de manier waarop de gemeente de WOZ-waarde berekent. Deze week kreeg hij gelijk van de Hoge Raad.

"Het waarderingsmodel van de gemeente was een soort black box", aldus van Zelst. Het was onduidelijk voor de woningeigenaar hoe de berekening van de WOZ tot stand kwam. Die black box is nu open. Dankzij de uitspraak van de Hoge Raad kan iedereen nu opvragen bij de gemeente welke gegevens gebruikt zijn voor de waardebepaling en welke gegevens niet.

Bezwaar

De gemeente bepaalt de waarde van de WOZ, door de huizen te vergelijken met drie vergelijkbare huizen in de omgeving. Maar stel dat tegenover een van die huizen een cafetaria zit, dan komt die WOZ-waarde mogelijk te hoog uit. Deze woningeigenaar kan nu eenvoudig alle gegevens bij zijn gemeente opvragen en zien of zijn overburen wel zijn meegenomen in de waardebepaling. Is dat niet zo, dan heeft deze huiseigenaar een gerichte reden om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ.

Schrikken

Van Zelst denkt dat veel mensen zullen schrikken van de hoogte van de WOZ, nu de woningmarkt weer aantrekt. Het kan zeker de moeit waard zijn een bezwaar te overwegen.

Advies

Van Zelst begon ooit met procederen omdat hij vond dat zijn eigen panden te hoog werden gewaardeerd. Nu geeft hij met zijn adviesbureau advies aan anderen.