Kijkers van Omroep Brabant maken de provincie veiliger: meer aanhoudingen in zaken Bureau Brabant

EINDHOVEN - Het nieuwe seizoen van het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant is deze week weer gestart. Dankzij de oplettende lezers en kijkers van Omroep Brabant, zijn vorig seizoen in 39 procent van de zaken verdachten aangehouden. Dat is een stijging van vijf procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Iedere week keken er gemiddeld 200.000 mensen naar Bureau Brabant. Het vorige seizoen legde de politie de kijker 152 zaken voor. In 59 zaken werden één of meer aanhoudingen verricht. Straatrovers, overvallers, geweldplegers, inbrekers, dieven, brandstichters… In totaal zijn er 91 verdachten aangehouden. Dit aantal kan nog oplopen omdat sommige zaken nog in onderzoek zijn.

Politie bedankt kijkers

Ook dit seizoen vraagt de politie weer jullie hulp bij het oplossen van nieuwe misdrijven. De politie heeft ook nog een boodschap voor kijkers: “Voor alle opgeloste zaken geldt: bedankt voor het meedenken! Blijf dat vooral in het komende seizoen ook doen.”