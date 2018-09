Brabantse afgevaardigden bereiden zich met Oranje voor op Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk

EINDHOVEN - Het Nederlands elftal bereidt zich voor op de twee interlands met Peru en Frankrijk. Donderdagavond staat het thuisduel met de Zuid-Amerikanen op het programma, al zal die wedstrijd in het teken staan van het afscheid van recordinternational Wesley Sneijder. De wedstrijd tegen wereldkampioen Frankrijk zal belangrijker worden.

Die wedstrijd staat namelijk in het teken van de zogeheten Nations League. Een gloednieuwe landencompetitie die de oefenduels moet gaan vervangen. Virgil van Dijk, Patrick van Aanholt, Jeroen Zoet en Luuk de Jong, de Brabantse afgevaardigden bij Oranje, kunnen zich met het Nederlands elftal via deze competitie plaatsen voor de play-offs van het EK 2020.

Voor Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is er altijd media-aandacht.

De aanvoerder van het Nederlands elftal laat via zijn Instagram-account weten dat het goed voelt om weer terug te zijn bij Oranje. Van Dijk zal blij zijn, want hij steekt in een geweldige vorm bij zijn club, Liverpool. Afgelopen weekend incasseerden Van Dijk en co pas de eerste tegengoal van het seizoen, na vier wedstrijden. Ook Patrick van Aanholt mocht zich deze week melden bij bondscoach Ronald Koemen. De vleugelverdediger van Crystal Palace kan zijn negende interland gaan spelen. Tijdens de laatste wedstrijd tegen Italië was er geen plek voor Van Aanholt, die in de wedstrijd daarvoor tegen Slowakije wel 75 minuten in actie kwam.



PSV'ers

Luuk de Jong en Jeroen Zoet zijn de PSV'ers die in actie kunnen komen bij het Nederlands elftal. Koeman liet zich anderhalve week geleden in Studio Voetbal al uit over De Jong. De aanvoerder van PSV was in de ogen van de bondscoach 'een zeer serieuze optie voor Oranje', en dat bleek vorige week vrijdag toen De Jong behoorde tot de 25-koppige selectie. Het betekende een terugkeer van de spits bij het Nederlands elftal. Zijn laatste interland speelde De Jong op 14 november 2017, uit tegen Roemenië. Hij mocht een halfuur spelen en scoorde ook nog eens de 0-3 en zette daarmee de eindstand op het scorebord.



PSV-doelman Jeroen Zoet zal opnieuw moeten concurreren met FC Barcelona-doelman Jasper Cillessen. De 27-jarige Zoet speelt ook dit seizoen bij PSV alles, terwijl Cillessen bij Barcelona opnieuw genoegen moet nemen met een plaats op de bank. Toch is de verwachting dat Zoet de tweede doelman zal zijn in de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk van aankomende zondag. Wellicht ruimt Koeman wél een basisplaats in voor Zoet tijdens de afscheidswedstrijd van Wesley Sneijder tegen Peru van aanstaande donderdag.

Speelschema Oranje:

Donderdag 6 september, Johan Cruijff Arena, 20.45 uur: Nederland - Peru (Oefenduel, afscheidswedstrijd Wesley Sneijder)

Zondag 9 september, Stade de France, 20.45 uur: Frankrijk - Nederland (Nations League)

