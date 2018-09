Weer Afrikaanse vluchtelingen in vrachtwagens Moerdijk

MOERDIJK - De politie heeft de afgelopen dagen op industrieterrein Moerdijk weer meerdere Afrikaanse vluchtelingen aangetroffen. De illegalen zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.

Woensdagochtend werden op de Orionweg vier mannen en drie vrouwen uit Eritrea aangehouden. De wijkagent schrijft op Twitter dat er ook een melding binnen is gekomen over nog eens twintig vluchtelingen in een vrachtwagen. Meer informatie daarover is nog niet bekend. Dinsdag was het raak op de Distriboulevard. Daar sprongen zeven illegalen uit Eritrea en Oeganda uit een vrachtwagen.

Dagelijks probleem

Het probleem met vluchtelingen in Moerdijk is aan de orde van de dag. Meestal zijn het Albanezen die in een vrachtwagen via zeehaven Moerdijk naar Engeland proberen te komen. Burgemeester Jac Klijs luidde vorige week de noodklok en heeft minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om hulp gevraagd.