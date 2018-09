140 aanmeldingen om de varkens 'Spek en Lapje' te adopteren

RAVENSTEIN - De varkens Spek en Lapje krijgen weer een thuis. Dierenopvang Ravenstein heeft maar liefst 140 aanmeldingen gehad om het mediagenieke varkensduo te adopteren. Donderdag is de screening en daarna gaat het zwijnen-koppel naar het meest geschikte adres.

Eigenaar Rens van Lierop van de dierenopvang in Ravenstein is niet verbaasd dat hij de dieren zo snel kwijtraakt. "Het was een echte media-hype de afgelopen dagen. Dat kwam door Facebook en media als Omroep Brabant en De Telegraaf die er over bericht hebben. Maar dat er zóveel aanmeldingen zijn gekomen heeft me natuurlijk wél verbaasd."



Spek en Lapje hebben geluk

De volslanke Spek en haar gecastreerde partner Lapje zijn al hun vier jaar lange leven onafscheidelijk en hebben het geluk dat ze samen weer een nieuw onderkomen krijgen. Maar er zijn andere dieren waarvoor het moeilijker is om een geschikt thuis te vinden.



Even leuk en lief

"We hebben nog meer varkens en andere dieren die ook een plekje zoeken en waar waar we veel meer moeite voor moeten doen.Die dieren zijn even leuk en even lief als Spek en Lapje. Misschien moeten we aan die dieren ook maar een leuke, aparte naam koppelen", aldus de eigenaar van de dierenopvang in Ravenstein.