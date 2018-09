Man (66) probeert keel agent dicht te knijpen en stuurt hond op hem af, flauwgevallen vrouw bijt

GILZE - Een arrestatie in Gilze verliep dinsdagochtend behoorlijk gewelddadig. Een 66-jarige man sloeg de agent, probeerde zijn keel dicht te knijpen en stuurde zijn hond op de politie af.

Twee agenten gingen vanwege een melding over stankoverlast naar zijn huis aan de Burgemeester van Poppelstraat. De man bedreigde vervolgens zijn buren. Een vrouw in zijn huis, viel kort daarna flauw.



Keel dichtknijpen

De politie wilde de vrouw helpen, maar de man liet hen niet binnen. Daarom probeerden agenten de man in de boeien te slaan, maar hij ging door het lint. Hij sloeg een agent in het gezicht, probeerde zijn keel dicht te knijpen en stuurde zijn hond op de twee agenten af.

Het lukte de politie vervolgens toch om de man aan te houden. De vrouw kwam weer bij en bemoeide zich met de arrestatie. Ze beet beide agenten.

De man is afgevoerd naar het politiebureau en later op de dag vrijgelaten. De vrouw is uit voorzorg nagekeken door een arts. De agenten hebben aangifte gedaan tegen de man en vrouw.