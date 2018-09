'Flatspringer' woedend op justitie vanwege negeren slechte gezondheid

BREDA - Moordverdachte Azzedine A. is woedend op justitie omdat ze zijn 'medische toestand hebben genegeerd'. Dat bleek woensdag in de rechtbank van Breda. Twee mannen vielen of sprongen in januari van een balkon van een flat aan de Roeselarestraat in Breda.

De advocaat van A. heeft justitie aansprakelijk gesteld omdat er niets is gedaan aan zijn medische toestand. In juni besloot de rechter nog dat A. opnieuw moest worden onderzocht door een arts. Dat is nog niet gebeurd. "Onbegrijpelijk", vindt zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers.



Vlucht

A. en Anel B. werden begin dit jaar gearresteerd. Ze waren de flat ingevlucht van een 25-jarige Bredanaar aan de Roeselarestraat. Tijdens hun vlucht voor de politie 'vielen' ze van het balkon van de derde verdieping . Volgens de politie zijn ze van dat balkon gesprongen. Na hun val waren ze zwaargewond.



De politie vond daarna het lijk van de flatbewoner met twee kogelgaten in het hoofd. A. en B. ontkennen beide iets met de moord te maken te hebben. Het slachtoffer was zelf ook verdachte in meerdere strafzaken.



Pijn

A. was niet aanwezig bij de rechtszaak. Hij zou te veel pijn hebben. De andere verdachte was er wel. Ook hij geeft aan nog veel pijn te hebben.

De inhoudelijke behandeling van de zaak begint op 7 november. De twee blijven in ieder geval tot die tijd vastzitten.