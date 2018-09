Achtse Barrier is (stank)overlast bedrijven beu: 'We zitten hier in het afvalputje van Eindhoven'

EINDHOVEN - ‘We zitten hier in het afvalputje van Eindhoven’. Met deze woorden reageert bestuurslid Ben Koenen van het Leefbaarheidsteam Achtse Barrier in Eindhoven op de brand dinsdagavond bij afvalverwerker Baetsen op bedrijventerrein Ekkesrijt. “De brandlucht was hier weer goed te ruiken en dat gebeurt de laatste tijd nogal dikwijls”, zegt Koenen.

Onder meer op 4 augustus was het ook raak bij het afvalverwerkingsbedrijf. En ook vorig jaar woedde er in augustus en oktober brand bij Baetsen op Ekkersrijt. En dat zorgt volgens Koenen afhankelijk van de windrichting steeds voor stankoverlast in de Achtse Barrier.

En het blijft volgens hem niet bij de overlast die Baetsen veroorzaakt. Ook van destructor Rendac op Ekkersrijt hebben de buurtbewoners geregeld stankoverlast. “En dan hebben we nog te maken met de geluidsoverlast van Eindhoven Airport en Aquabest”, geeft hij aan.

'Laatste tijd hopeloos'

De overlast die onder meer Rendac en Baetsen veroorzaken, staat voor de komende bestuursvergadering van het leefbaarheidsteam in oktober op de agenda. “Een incident kan altijd, maar de laatste tijd is het weer hopeloos”, verzucht Koenen. Wat hem betreft is het weer tijd aan de bel te trekken bij de gemeente.

LEES OOK: Verzekeraars luiden noodklok na vele afvalbranden: 'Het roer moet om!'

Algemeen directeur Hans van Roosmalen van Baetsen geeft woensdagochtend aan nog niet te weten wat de oorzaak van de brand dinsdagavond is geweest. Wel is volgens hem inmiddels gebleken dat de brand is ontstaan in een partij hout. De brand was volgen hem overigens snel onder controle door ingrijpen van mensen van Baetsen zelf. Dit nog voor de brandweer ter plekke was.

Extra maatregelen na eerdere branden

Of er na de brand dinsdag klachten bij het bedrijf zijn binnengekomen, kon de directeur woensdagochtend niet zeggen. “Ik heb ze niet gezien, maar dat betekent niet dat er helemaal geen klacht is binnengekomen.”

Van Roosmalen geeft aan dat het bedrijf na de grote brand in augustus vorig jaar extra maatregelen heeft genomen om incidenten te voorkomen. Zo houdt het bedrijf volgens hem wanneer er niet gewerkt wordt extra inspectierondes. Ook zijn er in de opslag detectiepennen geplaatst die continu de temperatuur meten zodat een brand eerder wordt opgemerkt.

Extra controles provincie

Bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant was woensdag niemand bereikbaar voor commentaar. Dat is de instantie die Baetsen namens de provincie controleert. In augustus 2016 maakte de provincie bekend dat de afvalverwerker op extra controles kon rekenen. Dit na een brand toen in een berg sloopafval.