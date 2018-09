Bijzonder gezicht: zes flamingo's gespot in het Markiezaatsmeer bij Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een niet bepaald Brabants gezicht in het Markiezaatsmeer bij Bergen op Zoom. Zes flamingo's zijn te gast in het natuurgebied. "Dit is echt heel gaaf."

Boswachter Erik de Jonge kon zijn geluk niet op, toen hij de roze dieren daar woensdagochtend spotte. "Dit is bijzonder. Het is geen dagelijkse kost voor Brabant."

Het meer is geen slechte keuze van de dieren. "Ze hebben daar rust en genoeg voedsel. De kreken zitten vol vis", vertelt de enthousiaste boswachter. "Ze kunnen daar makkelijk een paar weken blijven."

Koud

In de winter is Brabant natuurlijk te koud voor de tropische dieren, dus zullen ze ruim voor de winter weer wegtrekken naar het zuiden. "Eerst kunnen ze nog lekker aansterken tijdens hun tussenstop, voordat ze weer duizenden kilometers gaan vliegen."

De boswachter denkt dat de dieren deze zomer hebben gebroed in het Duitse plaatsje Zwillbrock, vlak over de grens. "Daar zit gek genoeg een kolonie. Vrijwel altijd komen flamingo's die in Nederland zitten daar vandaan. We hebben ze wel vaker gezien."