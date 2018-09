Diesje (87) kreeg een kerstkaart uit de jaren '60: 'De verzender is al jaren dood!'

VUGHT - Diesje Janssen-Holla (87) uit Vught moest vanochtend wel even twee keer met haar ogen knipperen toen ze haar post van de deurmat raapte. Tussen de folders vond ze een envelop met een kerstkaart! Een beetje vroeg, zou je misschien denken. Maar niets is minder waar.

Het kaartje werd namelijk jaren geleden al op de bus gedaan. “Door Sientje Visser, uit Nijmegen”, vertelt Diesje. “In eerste instantie snapte ik er helemaal niks van, want ze is al jaren dood.”

Postzegel van vier cent

Toen Diesje de envelop beter bestudeerde, had ze al snel in de gaten dat het kaartje nogal lang onderweg is geweest. “Er zat een postzegel op van vier cent! Die worden nu niet meer gemaakt. Mijn man en ik zijn hier in ’62 komen wonen, dus ik denk dat de kaart al ruim vijftig jaar geleden is verstuurd. Het is zo bijzonder dat de kaart nog net zo is als toen ie is verstuurd.”

De boodschap van afzenders Sientje, Wim en haar kroost is kort, maar krachtig: "Z.K.Z.N. stond erop. Dat betekent zalig kerstfeest en een zalig nieuwjaar. Zo werd dat gedaan vroeger", weet Diesje.

Raadsel

Hoe het kan dat de kaart na al die jaren ineens opduikt, blijft gissen voor de ontvangster. “Ons adres stond er goed op. Het is een raadsel waar 'ie verloren is gegaan. Ze denken dat 'ie ergens bij de post is blijven steken.”