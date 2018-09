Van motorterreur tot oplichting: de wijkagent luistert en serveert gratis koffie

DEN BOSCH - De drempel is laag en de koffie is gratis. Die combinatie zorgt woensdag voor een drukbezocht eerste inloopspreekuur van de politie bij de McDonalds. 'Veel mensen zijn vanwege de weekmarkt toch al in de binnenstad en lopen hier gemakkelijker even binnen met een melding dan dat ze ervoor naar het bureau,' zegt wijkagent Inge van Luijt.

Zij noemt het initiatief een 'win-win situatie'. "Voordat we opengingen stonden er al mensen voor de deur dus de belangstelling is groot." De meldingen die ze kreeg lopen uiteen van overlast door uitgaanspubliek tot oplichting. "We zitten hier in de binnenstad dus de klachten gaan bijvoorbeeld over vandalisme in de weekenden, dat mensen op stapavonden plassen tegen de gevel of spullen vernielen. Maar ook het verkeer in de binnenstad is een hot item."





Mevrouw Janssen meldt zich al vroeg met een klacht over een slotenmaker die bijna 500 euro vroeg voor een eenvoudig klusje. "Ik ben er al twee keer voor naar het politiebureau geweest maar daar ben ik niks mee opgeschoten. Ze beginnen er niet aan zeggen ze, want ze hebben zoveel klachten." De hoogbejaarde dame is blij met het nieuwe politiespreekuur bij de Mac. "Hier word je te woord gestaan, er wordt naar je geluisterd."













Gerard Verhoof heeft in zijn buurt veel last van geluidsoverlast door motoren. "Ik woon aan de Herendonklaan, als motoren daar in volle vaart voorbij komen hoor ik ze in de huiskamer." Hij juicht het laagdrempelige spreekuur van de politie toe. "Het is veel gemakkelijker om hier je verhaal te kunnen doen, anders lijkt het meteen zo officieel."

Aangifte komt later

Wijkagent Van Luijt noteert alle meldingen en klachten op haar laptop, maar gaat niet zo ver dat ze ook een aangifte invult. "Het is zonde van het spreekuur om dat nu te doen, dat zou teveel tijd kosten. Maar ik zorg er wel voor dat de meldingen in ons systeem terecht komen en dat er alsnog een aangifte komt."