Udense stichting wil zelfdoding onder jongeren uit de taboesfeer halen

UDEN - Het onderwerp zelfdoding onder jongeren is nog steeds een groot taboe. Dat zorgt er voor dat de hulpverlening aan jongeren met zelfmoordneigingen vaak tekort schiet. De Udense stichting Ximena's Vlinder wil daar wat aan doen.

De stichting is woensdag opgericht door de ouders van Ximena Knol. Dit meisje pleegde in februari van dit jaar zelfmoord. Ze gebruikten daarvoor een omstreden zelfdodingspoeder. Volgens de ouders van Ximena zijn er in de periode voor de dood van hun dochter veel dingen fout gegaan.

Vlinderdocenten

Hulpverleners en mensen in het onderwijs moeten meer gespitst zijn op de risico's van zelfdoding bij jongeren. Een van de voorstellen van de stichting is op scholen docenten op te leiden om betere de signalen van zelfdoding te signaleren. Op iedere school zouden volgens de ouders zogeheten vlinderdocenten moeten zijn.

Poeder

Ook vindt de stichting de maatregelen tegen de verkrijging van het omstreden zelfdodingspoeder onvoldoende. Minister De Jonge van volksgezondheid wil afspraken maken met de chemische sector om het middel niet langer aan particulieren te verstrekken. Maar volgens Randy Knol van de stichting is dat veel te vrijblijvend. Het middel kan zo toch gewoon uit het buitenland worden geïmporteerd, zegt hij.

Natasja van der Kwartel is blij met de oprichting van Ximena's vlinder. Ze adviseert de nieuwe stichting als ervaringsdeskundige: "Ik was 10 jaar lang depressief en suïcidaal. Ik heb toen gemerkt dat mensen niet echt naar je luisteren of het heel moeilijk vinden om over suïcide te praten. Dat taboe moet er van af."

Voor Randy en Caroline Knol is de stichting ook een soort eerbetoon aan hun dochter. "Ximena was een meisje dat voor iedereen klaar stond en wilde helpen als het kon. Dat willen wij nu ook doen met de stichting."