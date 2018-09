Minder asfalt aangelegd en toch 7000 auto's per dag minder in de Brabantse spits

Minder asfalt en toch 7000 auto's per dag minder in de Brabantse spits

DEN BOSCH - Een intensieve samenwerking tussen provincie, rijk en het bedrijfsleven heeft ervoor gezorgd dat er nu in Brabant per dag 7000 auto’s minder in de spits rijden dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de evaluatie van de actie “Beter Benutten”.

Van alle acties die werden gevoerd om mensen uit de auto te krijgen blijken die acties die samen met het bedrijfsleven werden gedaan, het beste resultaat te hebben. Namens het Brabantse bedrijfsleven zat NXP aan tafel.

Het programma Beter Benutten is een landelijk programma in samenwerking met provincies. De landelijke cijfers worden binnenkort bekend gemaakt. Brabant heeft ze al op een rijtje.

Niet meer asfalt

Landelijk was de doelstelling dat er tien procent minder auto’s in de file moet staan. Werd er in het verleden gedacht dat dat bereikt kon worden met meer asfalt is bestuurlijk Nederland er van doordrongen geraakt dat dat ook op andere manieren kan.

Volgens het provinciebestuur kun je nu beter proberen reizigers en vervoerders er van te overtuigen dat ze buiten de spits moeten reizen waarbij ze toch veilig, prettig en snel van A naar B komen. Gedragsveranderingen en slimme verkeerssystemen worden nu liever ingezet dan weer een strook asfalt.

Financiële prikkels

Al die nieuwe maatregelen samen hebben er toe geleid dat in de stedelijke gebieden van Brabant het aantal files met 6,1 procent is verminderd. Dat geldt dan voor de wegen tussen de vijf grootste steden. Daarmee is tachtig procent van het doel gehaald.

Wat vooral goed werkte waren financiële prikkels voor mensen die de fiets pakten in plaats van de auto. Sowieso scoorden projecten waaraan het bedrijfsleven meewerkte het beste. Spoor Loven was ook een gouden greep.

Dankzij het feit dat overheid en bedrijfsleven de afgelopen jaren samen aan het project Beter Benutten hebben gewerkt, hebben ze meer begrip voor elkaar problemen gekregen. Volgens de provincie heeft dat ertoe geleid dat de bereid zijn samen het mobiliteitsvraagstuk op te lossen.

