'De kroon op ons werk!': groene thee uit Zundert valt in de smaak bij internationale wedstrijd

Foto: Tea by Me.

ZUNDERT - Bossche bollen, worstenbroodjes, (speciaal)bier: er zijn zat lekkernijen van provinciale bodem. Maar wist je dat één van de lekkerste soorten thee ook uit Brabant komt? Niks geen uitgestrekte plantages in een ver land, strooien hoeden en manden: deze (groene) thee komt gewoon uit Zundert en pakte onlangs de vierde prijs bij een internationale wedstrijd. En dat was niet eens de bedoeling.

De wedstrijd, uitgeschreven door het Franse AVPA, werd dit jaar voor het eerst gehouden in Europa. “We hadden onze thee voor de aardigheid opgestuurd. Gewoon om eens van een professionele jury te horen wat er goed aan is en wat we eraan zouden kunnen verbeteren. En dan word je ineens uitgenodigd om naar Parijs te komen en eindig je als vierde. Wat een grap!”

Kroon

Anne Adams, samen met theekweker Johan Jansen uit Zundert verantwoordelijk voor de 'Green First Flush', is nog steeds ondersteboven van het bijbehorende Gourmet d'Or certificaat. “We hebben daar echt staan janken hoor. We zijn supertrots en het is de kroon op het harde werk.”

Want kwalitatief hoogstaande thee maken in Nederland is volgens de kenner uit Ulicoten allesbehalve vanzelfsprekend. “Johan heeft tien jaar besteed aan de ontwikkeling van de planten om ze te laten wennen aan het Nederlandse klimaat. Daarnaast heb ik twee jaar gewerkt aan de winnende thee”, aldus de theemaakster.

LEES OOK: Thee uit Zundert is klaar om de wereld te veroveren: 'We kunnen hier alle smaken maken'

Way of life

En dus stonden ze in Parijs tussen ‘tal van winnaars in de fraaiste Aziatische en Afrikaanse gewaden’. Adams: “Want die domineren de markt. Dat wij daar tussen staan met een hoogstaande Nederlandse thee is echt heel bijzonder.”