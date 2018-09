Opnieuw verdachte opgepakt voor zware mishandeling op Stratumseind in Eindhoven

EINDHOVEN - De politie heeft woensdag een vierde arrestatie verricht voor een zware mishandeling op het Stratumseind op 14 juli van dit jaar. Hierbij raakten twee mannen ernstig gewond.

De verdachte die nu is opgepakt is een 18-jarige Eindhovenaar. Eerder deze week werd een 18-jarige plaatsgenoot voor hetzelfde vergrijp aangehouden.

In de nacht van de mishandeling werden ook al twee aanhoudingen verricht. Daarvan bleek dat één van de verdachten niets met de openlijke geweldpleging te maken te had. De andere verdachte werd vrijgelaten na het afleggen van een verklaring en blijft voorlopig verdachte in de mishandelingszaak.

De twee 18-jarige verdachten uit Eindhoven die deze week zijn opgepakt, zitten beiden vast voor verder onderzoek.

