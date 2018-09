Dj's naar nieuwe studio in Den Bosch voor oeroude geluiden

DEN BOSCH - Het is alsof je een Russische onderzeeër uit de jaren 50 binnenkruipt, als je de splinternieuwe studio van het Willem Twee Poppodium in Den Bosch binnenkomt. De ruimte staat ramvol met apparaten die doen denken aan de tijd van de Koude Oorlog. Een wirwar van draden, metertjes en lampjes die de bron vormen van spannende geluiden.

Hans Kulk verzamelde veel van de spullen die er staan. Hij gaf les klanksynthese aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU) en is al jaren bezeten van elektronische muziek. "Het is geweldig dat de muzikanten en dj's met deze oude spullen aan de slag gaan om nieuwe geluiden te maken." In de ‘Klassieke’ analoge studio werkt Hans met technieken uit de jaren vijftig en zestig die ten grondslag liggen aan de huidige elektronische muziek. Generatoren, filters, bandrecorders en andere bijzondere apparatuur, de studio puilt ervan uit. "We hebben spullen van universiteiten en laboratoria, maar ook van het voormalige Philips Natlab in Eindhoven", zegt Hans, terwijl hij trots tussen de spullen staat.

Vette Kick

Dj Daedalus is speciaal overgekomen uit Los Angeles om in de nieuwe studio speciale geluiden op te nemen voor zijn nieuwe album. Ook zijn er al mensen uit Spanje langsgeweest.

Dj en producer Albert van Abbe heeft al een paar keer in de studio gewerkt en is enthousiast. "In mijn muziek is de kickdrum heel belangrijk en met deze oude apparatuur kun je de basis voor mijn muziek heel snel groot en zwaar maken." Albert vindt het als Eindhovenaar geweldig dat hij de spullen die Philips gebruikte, lang voordat hij geboren was, nu een tweede leven krijgen in deze speciale opnamestudio.

Open dag

Komend weekend is iedereen welkom om met eigen ogen het levende museum met apparatuur te komen bekijken. Op zaterdag en zondag zijn de deuren van de studio vanaf 10 uur open voor belangstellenden.