Oss maakt einde aan toename van geiten in bestaande stallen

Geen extra geiten in bestaande stallen in Oss. (Archieffoto)

OSS - Met een geheim besluit van de gemeenteraad heeft Oss de toename van het aantal geiten in bestaande stallen per direct geblokkeerd. De gemeente maakte woensdag de uitkomst van een besloten raadsvergadering dinsdagavond bekend. Het was al niet meer mogelijk voor geitenboeren om nieuwe stallen te bouwen of stallen uit te breiden.

Aanleiding voor het nieuwe besluit is onderzoek dat uitwijst dat in de buurt van geitenstallen vaker longontsteking voorkomt. In de gemeente is bovendien de vrees voor Q-koorts niet weg.

In Herpen begon in 2006 de Q-koortsepidemie waardoor in Nederland 74 mensen overleden en duizenden ziek werden. Onder andere het geitenbedrijf in Herpen waar de Q-koorts uitbrak, had plannen om meer geiten te gaan houden.