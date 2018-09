Jelle Klaasen opnieuw beste Brabander Players Championship, vroege uitschakeling Van de Pas en Robbe

BARNSLEY - Jelle Klaasen was net als dinsdag de beste Brabantse darter tijdens de Players Championship 18 in het Engelse Barnley. 'The Cobra' reikte tot de laatste zestien, maar verloor met 6-4 van Steve Beaton. Voor Benito van de Pas en Mario Robbe zat PC 18 er al gauw op. De twee darters uit Tilburg kwamen niet verder dan de eerste ronde.

Jelle Klaasen uit Alphen won zijn eerste partij van Alan Norris met 6-2, en in de tweede ronde bleek Klaasen ook een maatje te groot voor de Engelsman George Killington. Klaasen, de nummer negentien van de wereld, won opnieuw met 6-2.

In die derde ronde had Klaasen het iets moeilijker tegen Joe Cullen, maar ook nu wist hij als eerste zes legs te winnen (6-4). Klaasen stootte door tot de laatste zestien, maar daarin bleek Steve Beaton met 6-4 te sterk.

Eerste ronde

Voor Benito van de Pas en Mario Robbe duurde Players Championship 18 evenlang als de PC 17: één ronde. Van de Pas werd woensdagochtend tijdens de loting gekoppeld aan wereldkampioen Rob Cross en de Engelsman had geen enkele moeite met de Tilburger. Het werd uiteindelijk een 'whitewash': 6-0. Mario Robbe was iets dichter bij een goed resultaat. De glazenwasser uit Tilburg verloor met 6-4 van Ryan Searle.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Lang hoeven de Brabantse darters niet te treuren, want donderdag mogen ze alweer gooien. Klaasen, Van de Pas en Robbe kunnen zich dan plaatsen voor de Dutch Darts Championship in Maastricht van aankomend weekend. Michael van Gerwen is al geplaatst voor dat toernooi. De darter uit Vlijmen liet de PC 17 en 18 al schieten, in Maastricht is 'Mighty Mike' wel weer van de partij.