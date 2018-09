Beleef mee: NAC-spelers maken kennis met stad Breda en supporters

BREDA - Waar worden de spandoeken gemaakt? Wat is de geschiedenis van NAC en die van Breda? De selectie van de Bredase eredivisionist maakt op initiatief van de Clubraad woensdag kennis met de stad, de clubcultuur en de verschillende supportersgeledingen van de club. De hele woensdagmiddag gaat de selectie samen met supportersgeledingen op stap door Breda.

14.30: De ontvangst van de spelers is rond half drie in de middag in het home van de supportersvereniging van NAC. De spelers ogen fris, ze hebben vandaag maar één keer hoeven trainen. Dat komt goed uit, want de supporters, die op een of andere manier actief zijn voor NAC, hebben heel wat te vertellen. En dan natuurlijk vooral aan de nieuwe aanwinsten. Vier jaar geleden is met een kennismakingsdag gestart om wat meer wederzijds begrip te kweken.

16.30: De selectie van NAC krijgt te zien waar en hoe de spandoeken worden gemaakt die tijdens wedstrijden te zien zijn in het stadion. NAC-trainer Mitchell van der Gaag is onder de indruk: "Dit biedt weer andere inzichten. Je ziet altijd wel het spandoek, maar je hebt geen idee hoeveel manuren en geld dat kost."

Tekst gaat verder onder de tweet.





16.45: NAC-aanvaller Gervane Kastaneer neemt samen met verslaggever Ronald Sträter een kijkje in het NAC-museum. "We hebben dit seizoen als doel gesteld om ver te komen in de beker, er is hier vast nog wel een plek te vinden om er nog eentje bij te zetten."









18.00 uur: Normaal gesproken gaat een slecht fluitende scheidsrechter 'de singel in'. Gervane Kasteneer en Mitchell te Vrede leggen in een interview Anouar Kali het vuur aan de schenen.