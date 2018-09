Tijdens uitvaart drie inbraken bij overleden vrouw en familie: 'Diep triest'

STEENBERGEN - Inbrekers sloegen dinsdagmiddag hun slag tijdens de crematie van Anna Maria (75) in Bergen op Zoom. De twee sloegen toe in de woonwagen van de overleden vrouw en op twee andere adressen van familieleden. "Dit doet zoveel pijn."

Haar dochter Diana Fens (46) uit het Zeeuwse Rilland kan het nog steeds niet geloven. "Dit doet me zoveel verdriet. Dit is zo ongelofelijk hard", zegt ze verbijsterd. "Het is grafschennis. Net op dat de dag dat ik afscheid nam van mijn lieve moedertje."

Klopjacht

Bij de koffietafel na de crematie las ze op internet een artikel over een klopjacht op twee inbrekers in Steenbergen. Later bleek dat het gezochte tweetal het op haar familie had gemunt.

"Dit kan geen toeval zijn", weet Diana. Twee mannen braken in in de woonwagen van haar moeder in Tholen. Kort daarna gingen ze naar binnen bij Diana's tweelingzus, die een woonwagen ernaast heeft. Even later braken ze weer in bij Diana's zwager in Steenbergen. Daar werden ze op heterdaad betrapt.



Facebook

Diana had de crematie aangekondigd op Facebook. "Misschien dat de twee inbrekers daarom wisten wanneer ze moesten komen", denkt ze. "Ik heb geen idee wie het kan zijn. Misschien is het wel een bekende, je weet het niet."

Een 49-jarige man uit Roosendaal is dinsdag al in de kraag gevat. Zover bekend is de andere verdachte nog spoorloos. De politie onderzoekt de zaak.