Hoge onderscheiding voor Daan na heldendaad in supermarkt Eindhoven

EINDHOVEN - Op 11 november 2017 vond in een Jumbo-supermarkt aan de Boschdijk in Eindhoven een steekpartij plaats. Door kordaat optreden van de 24-jarige supermarktmedewerker Daan Arts werd voorkomen dat de vrouw nog erger gewond raakte. Vanwege deze heldendaad ontvangt hij woensdagmiddag op het stadhuis in Eindhoven de zilveren draagmedaille van de Stichting Carnegie Heldenfonds.

Bij de bewuste steekpartij werd een vrouw werd in een wurggreep gehouden en door een man met een mes verwond. Arts kwam in actie toen hij de vrouw om hulp hoorde roepen. Hij slaagde erin de man tegen de grond te drukken en onder controle te krijgen. Daan werd bij zijn reddingsactie twee keer in zijn rug gestoken.

Shaken

De zilveren heldenmedaille werd door slachtoffer Steffie opgespeld. Daan was duidelijk onder de indruk van het eerbetoon. "Ik sta nog, maar ik ben echt aan het shaken en we moeten zo nog voetballen", zei hij enigszins beduusd. Daarna bedankte iedereen die aan de uitreiking had meegewerkt. "Het is niet in geld uit te drukken hoe rijk ik me hier voel.”

De onderscheidingen van de stichting Carnegie Heldenfonds worden uitgereikt aan mensen die met gevaar voor eigen leven iemand het leven hebben gered.